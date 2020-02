Da kam dem 19-Jährigen, für den Bayer vor anderthalb Jahren 18,5 Millionen Euro an Vasco da Gama überwies, das südamerikanische Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio sehr gelegen. Zwar verpasste Paulinho die Vorbereitung und den Rückrundenstart seines Vereins, konnte dafür in Kolumbien aber wertvolle Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln.

Topscorer für Brasilien

In sieben Einsätzen für die brasilianische Olympia-Auswahl, für die auch Matheus Cunha von Hertha BSC spielt, kam Paulinho auf drei Treffer und vier Vorlagen und wurde so zum Topscorer des Turniers. Im finalen Duell mit Argentiniens U23 setzte sich die "Selecao Olimpica" in der Nacht zu Montag (10.02.2020) mit 3:0 durch und sicherte sich das Ticket für Tokio. Bereits nach 13 Minuten erzielte Paulinho den Führungstreffer und bereitete später das 3:0 vor.

Schlechte Karten in Leverkusen

Mit breiter Brust kehrt der Brasilianer nun nach Leverkusen zurück, wo er unter Trainer Peter Bosz bislang nicht über die Rolle eines Ersatzspielers hinauskommt. Angesichts der guten Ergebnisse und einer breit aufgestellten Bayer-Offensive wird es Paulinho auch in der Rest-Rückrunde schwer haben, auf Einsatzminuten zu kommen. Immerhin: Leverkusen tanzt in dieser Saison mit Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League noch auf drei Hochzeiten und braucht angesichts der hohen Belastung jeden Spieler.