Neue Angriffslust bei Bayer Leverkusen

Fosu-Mensah will die Europa League gewinnen

Einer der Neuen formulierte dafür sogar ein konkretes Ziel. "Ich hoffe, dass wir die Europa League in dieser Saison gewinnen können" , erklärte der Niederländer Timothy Fosu-Mensah bei einer Medienrunde am Donnerstag.

Dass Neuzugänge bei Bayer kurz nach ihrer Verpflichtung von Titeln träumen, ist nicht neu. Dass dieser Traum so konkret ist, dagegen schon. "Ich habe Leverkusen letzte Saison gesehen. Da haben sie es schon sehr gut gemacht und sind weit gekommen", begründete der Defensivspieler seinen Optimismus. Zudem ist es für Bayer nach dem Aus im Pokal und mit einem enteilten FC Bayern München in der Liga die letzte Option auf einen Titel.

Timothy Fosu-Mensah von Bayer Leverkusen

Wie man die Europa League gewinnt, weiß der 23-Jährige bereits. Ganz zum Leidwesen seines heutigen Trainers Peter Bosz. Fosu-Mensah hatte 2017 den "kleinen Europapokal" mit Manchester United im Finale gegen Bosz' Ajax Amsterdam gewonnen. "Ich habe mit dem Trainer noch nie über dieses Finale gesprochen" , sagte der Winter-Neuzugang und grinste: "Ich denke, dass das auch etwas ist, worüber er nicht unbedingt sprechen will."

Frimpong und Gray bringen neue Möglichkeiten

Neben Fosu-Mensah hat sich Bayer in der vergangenen Transferperiode mit Demarai Gray (Leicester City) und Jeremie Frimpong (Celtic Glasgow) verstärkt und dem zuletzt arg gebeutelten Kader eine neue Breite und mehr Qualität verliehen. Obwohl die Rechtsverteidiger Fosu-Mensah und Frimpong als Vorgriff auf die neue Saison verpflichtet wurden, winkt ihnen bereits viel Spielzeit.

"Ich bin eine Person, die sich schnell anpassen kann" , sagt Fosu-Mensah über sich. Bosz habe ihm bereits "viele Einsatzminuten" gegeben, die der Niederländer mit guten Leistungen und Flexibilität zurückzahlen konnte. In Abwesenheit der planmäßigen Rechtsverteidiger Lars Bender und Santiago Arias kam Fosu-Mensah bereits auf vier Pflichtspieleinsätze für Bayer, alle über die volle Distanz. Im Pokalspiel in Essen lief der Abwehrspieler in der Dreierkette auf.

Gray trifft beim Debüt

Auch die anderen beiden Neuen kamen bereits zu Kurzeinsätzen. Linksaußen Gray erzielte bei seinem 16-Minuten-Debüt gegen Stuttgart sogar seinen ersten Treffer für die Werkself. Der 24-jährige Engländer soll in der Offensive für Entlastung sorgen und den "Vielspielern" Leon Bailey und Moussa Diaby zu Pausen verhelfen. Die nächste Gelegenheit hat er dazu am Samstag (13.02.2021/15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05, wenn die Werkself ihren Aufwärtstrend fortsetzen möchte.