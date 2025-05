Erfolgreich in Amsterdam, entlassen in Manchester

Ten Hag, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern trainierte, machte sich einen international bedeutenden Namen zwischen 2017 und 2022, als er bei Ajax Amsterdam extrem erfolgreich arbeitete. Anschließend wurde er von Manchester United verpflichtet, was allerdings nicht so richtig funktionierte.

In der Saison 2024/25 verbuchte Manchester United den schlechtesten Saisonstart seit der Spielzeit 1989/90. Nach einer 1:2-Niederlage gegen West Ham United am 9. Spieltag wurde ten Hags Vertrag am Folgetag, dem 28. Oktober 2024, aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt belegte der Verein in der Premier League den 14. Tabellenplatz mit drei Siegen aus neun Spielen.