Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wurde die Infektion bereits am Dienstag diagnostiziert, Amiri habe sich darauf umgehend in eine häusliche Quarantäne begeben.

Ob der positive Corona-Test Amiris auch Auswirkungen auf die Leverkusener Mannschaft haben wird, ist bislang unklar. In der Vereinsmitteilung heißt es lediglich: " Alle weiteren Maßnahmen befinden sich nun in Abstimmung mit dem in diesem Fall zuständigen Gesundheitsamt Düsseldorf. "

Amiri ist der dritte Fall bei Leverkusen

Erst zu Jahresbeginn musste Bayer auf die beiden Linksverteidiger Daley Sinkgraven und Wendell aufgrund von positiven Covid-19 -Befunden verzichten. Nun wird Amiri den Leverkusenern aller Voraussicht nach mindestens beim Verfolgerduell bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

Stand: 28.01.2021, 14:42