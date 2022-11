Für Wirtz kommt das Derby noch zu früh

Als Wende in einer bislang eher schlechten Saison wollten aber weder der Sportgeschäftsführer noch Trainer Alonso die Partie bewerten - auch, wenn das Ergebnis eindrucksvoll war. " Wir müssen lernen, so auch zu spielen, wenn wir nicht so viel Raum und nicht so viel Zeit haben. Hat man viel Raum und Zeit, ist es leicht ", sagte der ehemalige Weltklassespieler Alonso.

Doch viel Zeit für die Analyse bleibt nicht, ebenso nicht zum Feiern. Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) steht das Rheinische-Derby beim 1. FC Köln an. Nationalspieler Florian Wirtz wird bei der Partie bei seinem Ex-Klub noch nicht wieder dabei sein. Der 19-Jährige, der im März einen Kreuzbandriss erlitten hatte, wird gegen den FC nicht spielen. " Es ist noch zu früh, wir müssen noch warten ", sagte Bayer-Coach Xabi Alonso auf der Pressekonferenz am Tag vor der Partie. Er werde allerdings dem Spieler Rückendeckung geben, sollte er von Bundestrainer Hansi Flick in den 26-köpfigen WM-Kader am Donnerstag berufen werden:

Quelle: red/dpa