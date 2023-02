Zu viel Rotation?

Alonso wurde auch gefragt, ob seine Rotation zwischen den beiden K.o.-Spielen in der Europa League gegen die AS Monaco nicht zu viel war. Gleich sechs von zehn Feldspielern hatte er ausgetauscht. "Das ist nachher immer einfach zu sagen und zu fragen", antwortete er ungewohnt angespannt.

Fakt ist: Da wichtige Spieler wie Florian Wirtz oder Patrik Schick Rekonvaleszenten sind, muss Alonso die Belastung noch besser verteilen. Doch in der aktuellen Form ist sein Kader in der Breite eben nicht ausgeglichen.

Monaco? "Wir haben alle Möglichkeiten"

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes geht trotz des nächsten Rückschlags in der Fußball-Bundesliga mit Zuversicht ins Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League bei der AS Monaco. "Natürlich werden wir da alles reinhauen. Wir haben alle Möglichkeiten", sagte der 41-Jährige.

"Es war ein offenes Spiel am Donnerstag. Es ist ein enges Ding, gegen eine gute Mannschaft. Aber da können wir auch gewinnen", ergänzte Rolfes. Die Werkself benötigt nach der Niederlage im Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) einen Sieg, um die letzte Titelchance am Leben zu halten.

Aranguiz verlässt den Verein

Nach acht Jahren verlässt Mittelfeldspieler Charles Aránguiz im Übrigen kommenden Sommer den Klub und wechselt nach Brasilien zu seinem ehemaligen Verein SC Internacional Porto Alegre. Dies gab der brasilianische Club am Montag bekannt. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler habe einen Vorvertrag mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Der Chilene absolvierte für Bayer bislang 214 Pflichtspiele. Wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung kam Aránguiz seit Oktober nicht mehr zum Einsatz für die Rheinländer.

Quelle: oja