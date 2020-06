Die Mimik von Kai Havertz sagte alles: Missmut und Ärger lagen in seinem Gesicht.

Der Schuss des Jungstars in der fünften Minute war symptomatisch für den Auftritt von Bayer Leverkusen bei Hertha BSC: Der Jungstar kam in guter Position, zentral vor dem Tor zum Abschluss, sein Schuss in Rücklage verfehlte das Ziel aber deutlich und flog in den Berliner Himmel. Auch in den folgenden 85 Spielminuten präsentierte sich die Werkself weit unter ihrer Topform, verlor die Partie am Samstag (20.06.2020) mit 0:2 und den wichtigen vierten Tabellenplatz an Borussia Mönchengladbach.

Die erneute Qualifikation für die Champions League scheint damit schon fast passé. "Es ist noch ein Spieltag. Wir haben aber leider die Chance verspielt, es nächstes Wochenende aus eigener Kraft klarzumachen", sagte Julian Baumgartlinger am ARD-Mikro.