Trotzdem machte Alario aus 34 Ballkontakten zwei Tore. Zuerst nutzte er einen Fehler von Nicolas Höfler gnadenlos aus (29.), später schlich er sich wie ein Phantom in den Strafraum und verwertete Lars Benders Vorlage eiskalt und technisch einwandfrei per Direktabnahme (42.).

Wettbewerbsübergreifend hat Alario nun in den letzten fünf Spielen sechs Tore erzielt. Dabei blieb er nur beim enttäuschenden 0:1 der Leverkusener in der Europa League gegen Slavia Prag ohne Tor. Der Argentinier ist auf dem besten Wege, den Abgang von Mittelstürmer Kevin Volland (AS Monaco) vergessen zu machen.

Verärgerung und Wechselwunsch im Sommer

Dabei war es eigentlich Alario selbst, der schon im Sommer seinen Abgang lancieren wollte. Sein Berater äußerte sich damals verärgert über die bescheidenen Einsatzzeiten seines Klienten, der im August 2017 für 24 Millionen Euro von River Plate (Argentinien) nach Leverkusen gekommen war.

"Wir sind ein wenig verärgert, weil Lucas in Leverkusen wichtige Tore geschossen hat, sie ihn aber in den Schlüsselspielen nicht gebracht haben" , kritisierte Pedro Aldave gegenüber "TNT Sports" und formulierte damals einen Wechselwunsch: "Wir werden versuchen, dass Lucas wechselt, damit er spielen kann. Er arbeitet wie ein Profi. Wir werden ein Team finden, das für seine Eigenschaften geeignet ist." Es sei "nicht gut" , zog Aldave den durchaus selbstbewussten Vergleich, "einen Ferrari nur in der Garage stehen zu haben."

Aus der Edeljoker-Rolle herausgewachsen

Den Großteil seiner wettbewerbsübergreifend nun 60 Einsätze unter Bosz absolvierte Alario nur als Edeljoker. Dabei schaffte er es trotzdem, 26 Tore zu erzielen. Selbst als Volland in der vergangenen Rückrunde wochenlang verletzt ausfiel, hatte Alario das Nachsehen, weil Bosz Kai Havertz gerne als "falsche Neun" aufstellte.

Dass Alario immer zu den treffsichersten Offensivkräften im Bayer-Kader zählte, änderte lange nichts an seinem Status als Ersatz-Mittelstürmer. Auch durch den Abgang von Havertz zum FC Chelsea bekommt Alario nun zwangsläufig mehr Spielzeit von Bosz.

Großes Ziel: Copa America und WM

Dies könnte sich auch positiv auf das Ziel Alarios auswirken, in der argentinischen Nationalelf mehr zur Geltung zu kommen. Denn laut Berater will der 28-Jährige unbedingt bei der Copa America 2021 und der Weltmeisterschaft 2022 dabei sein. Und dort könnte er dann auch Menottis Lob gerecht werden.

Stand: 01.11.2020, 20:05