Mit der Frankfurter Reserve spielt Bender in der aktuellen Saison in der 2. Liga. Bei Bayer soll der U19-Nationalspielerin der Sprung in die Erstklassigkeit gelingen. Über die Vertragslaufzeit der Offensivspielerin machte Leverkusen keine Angaben.

Jüngste Gewinnerin der Auszeichnung "Tor des Monats"

" Sie ist kreativ und dynamisch, strahlt viel Torgefahr aus und ist auf allen Offensivpositionen flexibel einsetzbar ", sagte der Sportliche Leiter Achim Feifel: " Wir sind uns sicher, dass sie unser Angriffsspiel perspektivisch sehr beleben wird. "