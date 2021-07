Nach viereinhalb Jahren ist die Zeit von Leon Bailey bei Bayer Leverkusen offenbar vorbei. Der Jamaikaner steht vor einem Wechsel in die englische Premier League. Aston Villa hat am Samstagnachmittag auf seiner Homepage bekanntgegeben, dass die beiden Klubs eine Einigung über die Transfermodalitäten erzielt haben. Es stünden nur noch der Medizincheck und letzte persönliche Formaltitäten aus. Zuletzt wurde über eine Ablösesumme im Bereich 35 Millionen Euro berichtet.

Über 100 Bundesligaspieler für Bayer

Zur Rückrunde der Saison 2016/17 war Bailey vom belgischen Erstligisten Racing Genk nach Leverkusen gewechselt. 13,5 Millionen Euro investierte der Werksklub für den damals 19-Jährigen, der in den folgenden Jahren zeitweise in der Bundesliga für Furore sorgte. 119-mal kam er im deutschen Oberhaus zum Einsatz, erzielte 28 Tore und bereitete 21 Treffer vor.

In der vergangenen Saison konnte Bailey seine beste Bilanz vorweisen mit 18 Torbeteiligungen in der Liga (neun Tore, neun Assists) und sieben weiteren in der Europa League (fünf Tore, zwei Vorlagen) und konnte so offenbar den Premier-League-Klub überzeugen. Während seiner Zeit in Leverkusen fiel er jedoch auch einige Male unangenehm auf, in der Saison 2019/20 flog der heute 23-Jährige unter anderem zweimal mit glatt Rot vom Feld wegen Tätlichkeiten.