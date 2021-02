Es fehlt der offensichtliche Grund, was in Leverkusen zuletzt so schief läuft. Tah sagte, im Gegensatz zur Hinrunde fehle " die Leichtigkeit ". Zwar hat Bayer mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen, doch gerade in der Problemzone Offensive kann Bosz in der gesamten Zeit nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Lomb ein weiterer Unsicherheitsfaktor

Neben dem Angriff ist zuletzt auch die Position des Torhüters für Leverkusen zur Achillesferse gekommen. Lukas Hradecky fällt aufgrund einer Verletzung wohl noch bis Ende März aus, sein Vertreter Niklas Lomb machte sowohl in beiden Bern-Spielen als auch in der Bundesliga in Augsburg (1:1) schwere Fehler. Bosz überlegt nun, einen anderen Hradecky-Ersatz ins Tor zu stellen.

Fragen zur Trainer-Personalie kommen von außen vermehrt auf, die Bayer-Verantwortlichen Rudi Völler, Simon Rolfes und Fernando Carro betonen bislang jedoch, keine Diskussion über Bosz zu führen. "In meinem Beruf ist Druck immer da. Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen. Es geht darum, dass ich der Mannschaft helfe. Ich muss sie unterstützen und ihr helfen, das wieder zu drehen", sagte der Trainer selbst am Freitag.

Letzte Chance in der Bundesliga

" Aller Fokus muss auf der Bundesliga sein ", fordert Bosz nun - etwas anderes bleibt Leverkusen nach dem Ausscheiden in den Pokalwettbewerben auch nicht übrig. Genau wie der Start einer Serie, um das Bundesliga-Saisonziel, die Champions League, wenigstens noch zu erreichen. " Wir müssen das Spiel am Sonntag gegen Freiburg gewinnen und dann wieder in den Lauf kommen ", sagte Bosz.

Nadiem Amiri fand ebenfalls deutliche Worte. " Jetzt kommt es in der Liga drauf an, ob wir Eier haben oder nicht ", sagte der Mittelfeldspieler. Hat Leverkusen die nicht, droht in der nächsten Saison statt der Europa League sogar nur die neu gegründete Conference League (der Sechste qualifiziert sich für die Playoffs) oder das komplette internationale Aus.

Stand: 26.02.2021, 10:13