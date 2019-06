Bayer Leverkusen hat Tim Steidten als Kaderplaner verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt der 40-Jährige von Werder Bremen, wo er in den vergangenen Jahren als verantwortlicher Leiter der Abteilung Kaderplanung und Scouting vorstand.

"Er hat die bemerkenswerte Entwicklung und den Erfolg des SV Werder in den zurückliegenden Jahren stark beeinflusst und zu einem nicht unerheblichen Teil mit ermöglicht", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. "Ich kenne Tim schon lange und wir sind froh, dass wir ihn in der strategisch so wichtigen Rolle als Kaderplaner nun für uns gewinnen konnten."

Steidten begann seine Laufbahn in Bremen als Nachwuchs-Chefscout bei der U8, eher er über die Analyse-Abteilung der Werder-Profis zum Chefscout der Klubs aufstieg und im Februar 2016 den zum 1. FSV Mainz 05 gewechseltgen Sportlichen Leiter Rouven Schröder beerbte. Gemeinsam mit Geschäftsführer Frank Baumann war Steidten an Transfers wie den von Serge Gnabry vom FC Arsenal oder Davy Klassen vom FC Everton zu Werder verantwortlich.

Stand: 06.06.2019, 11:29