Nationalspieler Tah wechselt von Leverkusen nach München

Die Münchener verkündeten am Donnerstag den Vollzug des Transfers, der sich in den Vortagen bereits angekündigt hatte. Da der Vertrag des 29-Jährigen bei Bayer Leverkusen Ende Juni ausläuft, wechselt der Innenverteidiger ablösefrei. In München erhält Tah einen Vertrag bis 2029.

Eberl über Tah: "Typ, der Verantwortung übernimmt"

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben", sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl zur Verpflichtung. "Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr."