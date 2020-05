Lukas Hradecky, Torhüter von Bayer 04 Leverkusen, hat die Entscheidungsfindung der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) vor dem Bundesliga-Re-Start kritisiert. Hradecky bemängelt, dass die DFL die Spieler nicht nach ihrer Meinung befragt hatte. "Jemanden zu fragen, wäre nicht schlecht gewesen" , sagte der 30-Jährige am Dienstag (12.05.2020) dem "Kicker". "Natürlich ist es für alle eine schwierige Situation, die Entscheidungen müssen getroffen werden, aber dann sollten sie von allen getroffen werden."

"Ich weiß nicht, ob das alle mitgemacht hätten"

Derzeit befindet sich die Werkself in einem Hotel in Wermelskirchen in der von der DFL vorgeschriebenen einwöchigen Quarantäne. "Eine Woche Quarantäne ist noch plausibel, aber für die komplette restliche Saison wäre das schon ein harter Schlag gewesen. Ich weiß nicht, ob das alle mitgemacht hätten" , sagte Hradecky. "Ich lebe alleine, aber Spieler, die eine schwangere Frau zuhause haben, sind stärker betroffen."

Am kommenden Montag geht für Bayer 04 die Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen weiter. Hradecky hofft nun, dass auch die restliche Saison gespielt werden kann und nimmt dabei auch die Spieler in die Pflicht: "Es wird viel verlangt von uns Spielern, gerade im Privatleben. Dass man da aufpasst. Aber gut: Wir dürfen mit unserer Arbeit anfangen. Und wir sollen dem gerecht werden, dass wir wieder spielen dürfen."

Stand: 12.05.2020, 19:22