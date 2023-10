Führungsspieler Hofmann - Leverkusens großer Faktor neben Wirtz

In einem Kader, der darüber hinaus auch mit weiteren, frischen Offensivkräften bestückt wurde - wie etwa dem nigerianischen Stürmer Victor Boniface, der früh in der Saison alle Schlagzeilen dominierte. Boniface erzielte in sieben Spielen sieben Tore und steuerte zwei Vorlagen bei.

Doch schon direkt dahinter in der Scorer-Liste taucht Hofmann mit vier eigenen Treffern und vier Assists auf. Nur Chris Führich (VfB Stuttgart) gelangen mehr Torvorlagen (fünf). Damit steht Hofmann gerade sogar noch besser da als Juwel Wirtz (ein Tor, drei Assists).

Der mannschaftsdienliche Nationalspieler macht einfach da weiter, wo er in Gladbach aufgehört hat: Dort war er schon in den letzten beiden Spielzeiten jeweils der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Liga (insgesamt 24 Tore und 15 Vorlagen in zwei Saisons).

In jedem Spiel hatte Hofmann Aktien an einem Treffer

Sieht die Bundesliga also nun nochmal einen verbesserten Hofmann? Die Zeichen für eine im persönlichen Sinne rekordverdächtige Saison stehen für ihn jedenfalls gut. Bislang war er in sechs von sieben Partien direkt an Toren beteiligt, bei Bayern München holte er außerdem kurz vor Schluss den Elfmeter zum 2:2-Endstand raus.