Wie Ecuadors Fußball-Verband am Sonntagabend mitteilte, erlitt der Abwehrspieler im Länderspiel gegen Bolivien am Wochenende eine Teilfraktur im rechten Mittelfuß. Der 21-Jährige hatte die Verletzung nach etwa einer halben Stunde erlitten und musste den Platz auf einer Trage unter Tränen verlassen.

Damit fehlt der 21-Jährige nicht nur in der nächsten Partie am Mittwoch gegen Costa Rica, sondern vorerst auch seinem Club. Ecuadors Auswahl bestreitet derzeit Länderspiele in den USA .

Hincapié unter Alonso Stammspieler

Bei Bayer zählte Hincapié in der abgelaufenen Saison zur Stammformation von Trainer Xabi Alonso und bestritt 30 Spiele. Am vorletzten Spieltag sah Hincapié in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) allerdings die Rote Karte.