" Mit Gerardo Seoane wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen. Er ist dreimal in Folge mit den Young Boys Schweizer Meister geworden und hat 2020 auch den Pokalsieg geholt - und das mit einer attraktiven und offensiven Spielidee, die unserer Philosophie in Leverkusen sehr nahekommt ."

So begründete Simon Rolfes, Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen, im Sommer die Verpflichtung von Trainer Seoane. Nach den ersten zehn Pflichtspielen unter dem 42-Jährigen hat sich vieles, was sich Rolfes da vorstellte, bewahrheitet.

Leverkusen bekommt mehr als erwartet