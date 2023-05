Schon vor zwei Wochen gegen den TSG Hoffenheim steuerte Selke einen wichtigen Treffer zum 3:1-Sieg gegen einen direkten Konkurrenten bei. Zuvor traf der 28-Jährige, der im Winter aus Berlin nach Köln gekommen war, in zwölf Spielen nur ein Mal. Das war der bedeutungslose Ehrentreffer bei der 1:6-Niederlage in Dortmund. Für einen Spieler, der gekommen war, um die Kölner Sturmprobleme nach dem Abgang von Anthony Modeste zu lösen, war das anfangs zu wenig.

Baumgart: "Davie ist ein Spieler wie wenige"

Baumgart hat den Glauben an seinen Stürmer, der zwischendurch auch von Verletzungen zurückgeworfen wurde, aber nie verloren. "Davie ist ein Spieler wie wenige" , sagte Baumgart nach dem Leverkusen-Spiel dem WDR. "Ich höre mir ja immer an, was Jungs nicht können und deswegen bin ich froh, dass Davie jetzt sein viertes Tor gemacht hat, dass er in den richtigen Positionen ist, dass er besser mit dem wie wir spielen klar kommt. Ich glaube, Davie ist das beste Beispiel für unsere Truppe. Die war im letzten Jahr abgeschrieben und jetzt sieht man, was die Jungs können."

Am kommenden Spieltag steht für Selke das nächste emotionale Spiel an. Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt der FC Selkes Ex-Club Hertha BSC und kann dann den Klassenerhalt auch rechnerisch eintüten. In Berlin blieb für Selke lange nur die Joker-Rolle. Laut Thomas Kessler, Leiter der Lizenspielerabteilung des FC, sei Selke "aus keiner einfachen Situation" zum FC gekommen. Gut möglich, dass die Hertha in Köln um ihre letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt kämpft. Es könnte also wieder ein emotionales, ekliges Spiel werden. Bedingungen wie geschaffen für Davie Selke.

Quelle: lt