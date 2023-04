Mit sofortiger Wirkung: Aranguiz verlässt Bayer Leverkusen

" Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen ", sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldstratege. " Jetzt möchte ich den Rest meiner Karriere in Südamerika verbringen, näher bei meiner Familie. "