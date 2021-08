Gala gegen Mönchengladbach - neue Leverkusener Entschlossenheit

Leverkusen war mit vielen Fragezeichen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren enttäuschend, der Kader ist weiterhin nicht komplett. Somit war schwierig vorauszusehen, wohin es mit der Werkself in dieser Saison geht. Zumal das 1:1 zum Auftakt bei Union Berlin den Leverkusener Ansprüchen nicht genügte.

Und was immer der Schweizer Trainer Gerardo Seoane seiner Mannschafft unter der Woche vermittelt hat, es hat gewirkt. Denn beim furiosen 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach brannte die Werkself am Samstagabend von Beginn an ein Feuerwerk ab.