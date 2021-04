Nach einem gewaltigen Durchhänger nach der Bekanntgabe von Marco Rose, den Verein im Sommer zu verlassen, hatten viele in Gladbach den Europapokal wohl schon abgeschrieben. Aus den vergangenen sechs Spielen holte die Borussia aber 13 Punkte - die Formkurve zeigt nach oben. Die Borussia tritt am kommenden Spieltag beim FC Bayern an. Die Aufgaben gegen den VfB Stuttgart und bei Werder Bremen sind leichter.