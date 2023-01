" Wenn man vergleicht, was wir für eine Torchance investieren müssen und, wie wenig der Gegner machen muss. Da müssen wir die richtige Balance finden, um unser Tor zu verteidigen und nicht immer darauf spekulieren, den Ball zu erobern und einen Konter einzuleiten ", sagte Trainer Edin Terzic.

"Wissen, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt"

Wie Leverkusen hat der BVB aber im Endeffekt das Richtige getan, um Spiele zu gewinnen. Im Falle des Terzic-Teams war es der Ansatz, bis zum Schlusspfiff daran zu glauben, ein Spiel für sich entscheiden zu können. Und beide Male war Giovanni Reyna der Spieler, dem der letzte Akt vorbehalten blieb. Gegen Augsburg erzielte er den Siegtreffer in der 78. Minute, in Mainz sogar erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

" Siege tun immer gut, um Selbstvertrauen zu tanken. Wir sind jetzt mit sechs Punkten ins neue Jahr gestartet, das haben wir uns vorgenommen ", sagte Terzic, der sich in beiden Partien auf seine Einwechselspieler verlassen konnte. " Dennoch wissen wir, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt. Es hilft uns auch zu wissen, dass wir auch noch so kurz vor dem Ende in der Lage sind, ein Tor zu machen ."

Wirtz verstärkt Leverkusens Hoffnungen

Das gilt auch für Leverkusen - vor allem mit der Rückkehr von Florian Wirtz, der gegen Bochum sein Startelfcomeback nach seinem Kreuzbandriss feierte und das 2:0 durch Adam Hlozek vorbereitete. Der offensive Mittelfeldspieler wird vorne ganz sicher neue Glanzmomente bringen. " Es war wichtig, Florian zurück auf dem Platz zu haben. Er hat diese Qualität. Die Mannschaft hilft ihm, und er hilft der Mannschaft - das ist der beste Weg zur Entwicklung ", sagte Alonso.