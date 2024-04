Wie in der Fußball-Bundesliga üblich, wird die Schale nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch in dieser Saison erst am 34. und letzten Spieltag überreicht. Leverkusen hat am 18. Mai (15.30 Uhr) ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Leverkusens vorzeitige Meisterfeier am Samstag möglich

Bereits mit einem Sieg gegen Werder Bremen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) wäre der erstmalige Titelgewinn für die Werkself perfekt. Theoretisch könnte Leverkusen sogar schon am Samstag Meister werden.