Bayer Leverkusen verpflichtet Amine Adli

"Das ist zum Ende der Wechselperiode noch einmal ein ganz wichtiger Transfer für uns“ , sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. "Amine Adli ist das letzte Puzzleteil, das wir bei der Zusammenstellung unseres Kaders noch unbedingt einsetzen wollten. Er hat enormen Speed und eine sehr gute Technik, ist überaus wendig und trickreich. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren eine Menge Freude an ihm haben werden."

Adli kam in der vergangenen Saison in 33 Spielen für Toulouse in der zweiten französischen Liga auf acht Tore und sieben Vorlagen und wurde zum Spieler der Saison gewählt.

Weiser vor Abschied

Außenverteidiger Mitchell Weiser scheint indes in Leverkusen keine Perspektive mehr zu sehen. Der 27-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison nur fünf Bundesliga-Einsätze und strebt nach Informationen des "Kicker" einen Wechsel an.

"Ich möchte in einem Verein wieder so etwas wie Freude empfinden, und das kann ich nur, wenn ich auch die Möglichkeit habe zu spielen" , sagte Weiser. Der U21-Europameister von 2017 steht in Leverkusen noch bis 2023 unter Vertrag.

Stand: 26.08.2021, 16:06