Fünf Niederlagen, nur ein Sieg, vorletzter Tabellenplatz. Noch vor einem halben Jahr steckte Bayer Leverkusen tief in der Krise. Dann übernahm Anfang Oktober 2022 nach der 0:4-Klatsche bei den Bayern Xabi Alonso als Trainer.

Mit Alonso kam der Erfolg

Seitdem holte Leverkusen in 19 Spielen 38 Punkte, im Schnitt zwei Punkte pro Partie. Nur Borussia Dortmund und Bayern München waren in diesem Zeitraum erfolgreicher. Das Ergebnis: Ein halbes Jahr später steht Leverkusen so gut da, wie lange nicht mehr.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Frankfurt beendet die Werkself erstmals in dieser Saison einen Spieltag auf einem Europapokal-Platz. Es war bereits der siebte Pflichtspielsieg in Folge und damit die längste Siegesserie innerhalb einer Saison seit 21 Jahren.

Wichtiges EL-Spiel steht an

Doch Xabi Alonso hakte diesen Erfolg ganz schnell ab. " Wir müssen ruhig bleiben und weitermachen. Es gibt keine andere Formel für uns ", sagte der Trainer und richtete seinen Blick gleich wieder nach vorne. " Wir müssen uns gut erholen. Voller Fokus auf Union Saint-Gilloise ."