Shorts braucht mehr Hilfe

Ein Unterschied ist, dass bei den Baskets noch zu oft zu wenig Unterstützung für Topscorer TJ Shorts kommt. Mit 30 Punkten war der Point Guard in Berlin wieder mal überragender Akteur, von seinen Mitspielern kam aber zu wenig. Die 76 Zähler waren die schwächste Ausbeute in einem Ligaspiel in dieser Saison. Bei Alba gab es dagegen keinen Spieler, der herausstach, dafür aber sechs Spieler, die mindestens acht Punkte erzielten.

In drei Monaten wird es zwischen den beiden Teams zum dritten Aufeinandertreffen kommen - in dieser Saison erstmals in Bonn. Doch die wirklich entscheidenden Paarungen soll es dann erst im Juni geben. Da finden die Finalspiele um die deutsche Meisterschaft statt und nach aktuellem Tabellenstand - Berlin ist Erster, Bonn Zweiter - wäre es die einzige Möglichkeit, in den Playoffs aufeinander zu treffen. Spätestens dann will Bonn auch seinen Endgegner endlich bezwingen.