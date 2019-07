Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Mittelfeldspieler Lewis Baker vom Europa-League-Sieger FC Chelsea ausgeliehen. Wie die Rheinländer am Mittwoch (24.07.2019) bekannt gaben, beträgt die Leihdauer für den 24-Jährigen eine Saison, im Anschluss verfügen die Düsseldorfer über eine Kaufoption.

"Er bringt alles mit, was man als zentraler Mittelfeldakteur braucht. Baker ist laufstark, dynamisch und torgefährlich. Ich bin mir sicher, dass er in der Bundesliga direkt Akzente setzen und unserem kreativen Spiel guttun wird" , sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Letzte Saison 30 Liga-Einsätze

In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte Baker 42 Begegnungen in der zweiten englischen Liga (Championship) - dabei lief er für den FC Middlesbrough, Leeds United und zuletzt für den FC Reading auf. In der Saison 2018/19 absolvierte Baker 30 Liga-Einsätze (ein Tor, eine Vorlage).

Im Testspiel gegen den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano, das Fortuna dank eines Treffers von Rouwen Hennings mit 1:0 gewnn, war Baker am Mittwoch noch nicht dabei.