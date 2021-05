Krawalle in Köln nach FC-Spiel: Polizisten und Journalisten angegriffen

Die Polizei räumte schon vor Spielende die Straße vor dem Stadion. So sollte auch ein möglicher Sturm in das Stadion verhindert werden, denn die Partie war ohne Zuschauer ausgetragen worden. Die Beamten brauchten eine Stunde, um die Lage in den Griff zu bekommen. Auf der Jahnwiese kam es zu Prügeleien zwischen Gewalttätern und der Polizei.

Mehrere Verletzte - 24 Randalierer fesgenommen

Wie die Polizei mitteilte, erlitten bei dem Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans Beteiligte beider Lager Platzwunden, Schnittverletzungen und Knalltraumata. Journalisten berichteten von "gezielten Pöbeleien und Einschüchterungsversuchen" . Ein Mitarbeiter des WDR wurde mit Schlägen und Tritten attackiert. Gegen die Angreifer wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei setzte 24 Randalierer fest und brachte sieben von ihnen ins Polizeigewahrsam. Gegen sie alle werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Ermittelungen: Pyrotechnik gezündet

FC-Fans brennen vor dem Stadion Pyrotechnik ab.

Nachdem vor dem Spiel beim Eintreffen der Kölner immer wieder Pyrotechnik und Knallkörper gezündet wurden, erteilte die Polizei bereits Platzverweise und leitete unter anderem Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein. Gegen Ende des Spiels zündete laut Mitteilung eine Gruppe von mehreren hundert Personen Pyrotechnik und schirmte sich gegenseitig mit ihren Körpern ab.