Der Leverkusener Trainer sah nach dem Sieg gegen Mönchengladbach keinen Grund für Veränderungen und setzte auf dieselbe Elf. Zunächst war diese Elf in der ersten Halbzeit das dominante Team. Bereits nach drei Minuten ging Bayer mit Hilfe der Augsburger in Führung: Iago versuchte, einen Ball im Strafraum zu klären, traf das Spielgerät aber nicht richtig und lupfte es über den eigenen Torhüter Gikiewicz ins eigene Tor.

Zweites Eigentor nach wenigen Minuten

Und schon wenig später legten sich die Augsburger den Ball erneut unfreiwillig ins eigene Tor. Demirbay brachte eine scharfe Flanke in den Strafraum, die Niederlechner mit dem Kopf entscheidend ins eigene Tor abfälschte. " Entscheidend ist, dass meine Spieler mutig sind, dass sie in Abschlusssituationen kommen und dass sie auch Fehler provizieren beim Gegner " so Seoane.

Augsburg ließ sich von den beiden Rückschlägen aber nicht aus dem Konzept bringen und erzielte schließlich das erste eigene Tor im Spiel und in dieser Saison überhaupt. Eine Viertelstunde nach seinem Eigentor machte Niederlechner den Ball dieses Mal auf der andren Seite rein (30.).

Der Anschlusstreffer sorgte beim FCA für mehr Selbstvertrauen, Leverkusens Hardecky verhinderte mit einer klasse Parade kurz vor der Halbzeit den Augleich. Aber auch Bayer blieb weiter gefährlich, das vemeintliche 3:1 der Leverkusener kurz vor dem Halbzeitpfiff nahm Schiedrichter Benjamin Brand wieder zurück. Der Ball war zuvor an die Hand von Charles Aranguiz gesprungen.

Offener Schlagabtausch auch nach der Pause

Auch nach der Pause lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Augsburg drückte auf den Ausgleich, Leverkusen auf das 3:1. Nach einigen Augsburger Chancen, netzte Schick auf der anderen Seite eiskalt für Leverkusen ein. Der Stürmer hatte im Strafraum zu viel Platz und setzte den Ball aus 15 Metern sehenswert in die obere linke Ecke.

Schließlich sorgte Florian Wirtz für die Entscheidung: Nach einem langen Ball von Demirbay verschätzte sich Torhüter Gikiewicz, Florian Wirtz zog vorbei und setzte den Ball aus spitzem Winkel präzise ins Tor der Augsburger zum 1:4 (82.). Danach traf Bayer noch zwei Mal Aluminium - einen der Schüsse gab der 21-jährige Neuzugang Amine Adli ab. Er verpasste sein erstes Tor im ersten Spiel nur knapp.

Trotz des deutlichen Sieges zeigt sich Trainier Seoane im Interview mit der ARD selbstkiritsch. " Heute waren einige Sachen nicht so gut wie im letzen Spiel ", sagte er. " Wir hatten nicht den Zugriff zum Beispiel bei den Kopfbällen und den Zweikämpfen ."

Nächstes Spiel gegen BVB

Nach der Länderspielpause empfängt Bayer Leverkusen den Pokalsieger Borussia Dortmund (11.09., 15:30 Uhr).

Stand: 28.08.2021, 18:04