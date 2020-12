Wird Arminia Bielefeld sportliches Opfer der Coronapandemie? Der Aufsteiger, der im Sommer mit seinen Fans so euphorisch den Sprung in die Bundesliga feiern konnte, hängt nun tief im Tabellenkeller fest. Zuletzt gab es sieben Niederlagen in Folge - ganze vier Punkte konnten die Ostwestfalen in neun Spielen einheimsen.

"Uns allen fehlen die Emotionen" , stellt Trainer Uwe Neuhaus im Vorfeld des Bielefelder Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (5.12.2020, 15.30 Uhr) fest. Und hier kommt wieder das leidige Coronathema mit den aktuellen Geisterspielen auf den Tisch.

Wo bleiben die Fans?

Wo andere Vereine vor allem wirtschaftlich leiden, haben sie bei Arminia die sportliche Bedeutung eines voll besetzten Heim-Stadions ausgemacht. "Unterstützung von außen hilft natürlich vor allem Mannschaften wie uns." Die eine oder andere Partie, so der Trainer, wäre mit Fans im Rücken "ein ganz anderer Fight" geworden, vermutet Neuhaus.

Und Sportchef Samir Arabi ergänzt: "Gerade als Aufsteiger könnten wir die ganze Euphorie, die die Zuschauer ins Stadion bringen, gut gebrauchen."

Aber jammern hilft nicht - auch am Samstag im Kellerduell mit dem um einen Zähler besser dastehenden 1. FSV Mainz 05 werden keine Fans im Stadion auf der Alm zugelassen sein. Es ist die erste von vier richtungsweisenden Partien bis Weihnachten - die Aufschluss geben dürften über die Frage, ob Arminia in dieser Saison bundesligatauglich ist.

Kaum noch Torchancen

"Es sind bis Weihnachten wichtige Wochen, in denen wir den Turnaround schaffen müssen, um in der Bundesliga auch mal wieder Dreier einfahren zu können" , sagt Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Nach der Partie gegen Mainz stehen für den Aufsteiger noch Auswärtsspiele bei den Abstiegskandidaten SC Freiburg und Schalke 04 sowie ein Heimspiel gegen den FC Augsburg auf dem Programm.

"Wir haben eine lange Durststrecke, die wir natürlich überwinden wollen, in erster Linie geht es um Punkte" , sagt Trainer Uwe Neuhaus. Arminias Problem: In den bisherigen neun Spielen gelangen gerade einmal sechs eigene Treffer. Noch schlimmer: In den vergangenen beiden Heimspielen erarbeitete sich der Aufsteiger keine einzige Tormöglichkeit, seit der statistischen Erfassung der Chancen 1988 hat das laut Fachmagazin "kicker" in der Fußball-Bundesliga noch kein Team in einer Saison hinbekommen.

Vom "müssen" wegkommen

"Das ist jetzt ein ganz wichtiger Monat für uns" , sagte Stürmer Fabian Klos schon nach dem 1:2 bei RB Leipzig: "Der kann schon darüber mitentscheiden, in welche Richtung es für uns geht. Wir setzen uns jetzt selbst unter Druck, weil wir Siege brauchen und wollen, um in der Liga zu bestehen."

Gegen die Mainzer, die nach einem katastrophalen Saisonstart zumindest seit drei Spielen ungeschlagen sind, ist ein Sieg deshalb schon fast Pflicht - auch wenn Neuhaus davon nichts wissen will. "Wir wollen diese Spiele gewinnen" , betonte er, "aber wir müssen vom 'müssen' wegkommen."

Personell gibt's kaum Neues: Bei U21-Nationalspieler Amos Pieper besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung, dass er nach seiner in Leipzig zugezogenen Oberschenkelzerrung doch mitwirken kann. "Amos hat eben auf dem Platz das erste Mal wieder ein paar Übungen absolviert, aber natürlich alles mit der gebotenen Vorsicht" , sagte Neuhaus: "Resthoffnung für das nächste Spiel besteht sicherlich noch, aber wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen."

Video starten, abbrechen mit Escape Mainz-Trainer Jan-Moritz Lichte zu Arminia Bielefeld. 00:35 Min. . Verfügbar bis 17.01.2021.

Stand: 04.12.2020, 09:47