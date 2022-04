"Wir sind ein Schlauchboot im Kampf mit Motoryachten. Und konnten ein paar hinter uns lassen." So beschrieb Geschäftsführer Samir Arabi in der Saison 20/21 den Klassenerhalt von Arminia Bielefeld. Verantwortlich für diesen war der im März 2021 gekommene Frank Kramer. Ein Jahr später kämpft das "Schlauchboot" vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln darum, nicht zu kentern - seit der Entlassung Kramers am Mittwoch aber mit neuem Steuermann.

Situation ähnlich wie letzte Saison

Die Situation, mit der Neu-Trainer Marco Kostmann umgehen muss, ist ähnlich wie letztes Jahr bei Kramer. "Wir haben den Klassenerhalt in der letzten Saison aus einer ähnlichen Situation heraus geschafft", erklärte auch Kramer bei seinem Abschied und wünschte dem DSV viel Erfolg.

In der Tat ist eines ähnlich: Bielefeld braucht mehr Tore. Freilich ein Vergleich zwischen dem 24. Spieltag der letzten Spielzeit und dem 31. der aktuell laufenden scheint verzerrt. Doch damals wie heute stellt die Arminia eine der schlechtesten Angriffsreihen der Liga. Kramer schaffte das Wunder vom "Schlauchboot" vor allem mit einer sicheren Defensive. In elf Partien kassierte die Arminia damals nur beim 0:5 in Mönchengladbach mehr als einen Treffer.