Das Stadion in Stuttgart entwickelt sich immer mehr zu einem Sehnsuchtsort für Arminia Bielefeld. Am 34. Spieltag der vergangenen Saison feierten die Arminen im Schwabenland einen ihrer größten Vereinserfolge - den Klassenerhalt in der Bundesliga. Am Samstag (06.11.21) freuten sich die Ostwestfalen wieder in Stuttgart über einen besonderen Sieg, nämlich den ersten der Saison. Am Ende jubelte Bielefeld über einen knappen 1:0 (1:0)-Erfolg.

Zehnmal in Folge waren die Bielefelder zuvor ohne dreifachen Punktgewinn geblieben. Dank fünf Unentschieden war die Mannschaft von Trainer Frank Kramer immerhin noch nicht komplett abgeschlagen. Mit nun acht Punkten steht die Arminia zwar immer noch auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Platz 15 beträgt aber nur zwei Punkte. Auf diesem 15. Platz steht übrigens der VfB Stuttgart. Die Arminia hat am Samstag also ein "Sechs-Punkte-Spiel" gewonnen.