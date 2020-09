Wie die Ostwestfalen am Samstagmorgen mitteilten, wird der 22-Jährige vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen. Das Leihgeschäft läuft den Angaben zufolge bis zum Ende der Saison 2020/21.

"Die Aussicht, in der Bundesliga zu spielen, war bei meiner Entscheidung sehr wichtig", wird der Japaner in einer Klubmitteilung der Arminia zitiert. "Darüber hinaus hatte ich sehr gute Gespräche mit Samir Arabi und Uwe Neuhaus, so dass ich mit großer Freude bei Arminia zugesagt habe und mich auf die neue Saison sehr freue."

Doan war 2017 von Gamba Osaka aus der japanischen J-League zum FC Groningen in die Niederlande gewechselt und debütierte im Alter von 19 Jahren in der Ehrendivision.

Neuzugang hat internationale Erfahrung

Im Sommer 2019 wechselte Ritsu Doan zur PSV Eindhoven. Insgesamt absolvierte er 80 Erstliga-Spiele in den Niederlanden und erzielte dabei 16 Tore. Zudem spielte Doan mit der PSV viermal in der Europa League. Nun also wechselt der 18-malige japanische Nationalspieler - auf Leihbasis - in die höchste deutsche Spielklasse.

Arminia-Trainer Uwe Neuhaus freut sich über den Neuzugang: "Ritsu ist ein sehr trickreicher Flügelstürmer mit viel Tempo, der sowohl beim Torabschluss als auch in der Vorbereitung seine Qualitäten hat. Dabei ist er in der Offensive flexibel einsetzbar" , sagte er.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 05.09.2020, 11:15