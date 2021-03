Der Verein bestätigte die Trennung von Neuhaus am Montagnachmittag offiziell. Demnach muss auch Co-Trainer Peter Nemeth gehen. " Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Mannschaft die nötige Qualität besitzt, um unser sportliches Ziel zu erreichen. Mit dem Wechsel in einer entscheidenden Saisonphase wollen wir der Mannschaft noch einmal einen besonderen Impuls geben ", erklärte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Vereinsmitteilung.

Wechsel war im Sommer geplant

Demnach sollte der Wechsel auf der Trainerposition aber auch unabhänging vom Ausgang der Saison im Sommer durchgeführt werden. "Nicht zuletzt auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Profifußball und speziell auf Arminia Bielefeld soll der Charakter eines Ausbildungsclubs weiter geschärft und talentierte Jungprofis und Nachwuchskräfte intensiver gefördert werden" , hieß es in der Mitteilung. "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir gemeinsam entschieden, den geplanten Wechsel jetzt vorzuziehen" , ergänzte Arabi.

Das Verhältnis zwischen Neuhaus und Arabi soll laut Medienberichten belastet gewesen sein. Außerdem habe sich die Klubführung gewünscht, dass Neuhaus verstärkt auf junge Spieler setzt. Auch die fehlende Stabilität in der Defensive hatte für Kritik an Neuhaus gesorgt. In den Spielen gegen Frankfurt (1:5), Köln (1:3), München (3:3), Wolfsburg (0:3) und Dortmund (0:3) gab es jeweils mindestens drei Gegentreffer und insgesamt nur einen Zähler.

Frank Kramer als Nachfolger?

Die Nachfolge scheint schon geregelt zu sein. Frank Kramer soll laut "Westfalen-Blatt" und der "Neuen Westfälischen" Nachfolger von Uwe Neuhaus werden.