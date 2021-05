EM-Ticket auf Abruf - Ortegas Belohnung für eine starke Saison

" Wir sind so verblieben, dass ich mich jetzt immer bereithalte und ich mich körperlich in Schuss halte, obwohl jetzt eigentlich die Sommerpause beginnt. Aber wir werden jetzt trotzdem einmal in den Urlaub fahren, so ist es geplant und alles Weitere sehen wir dann ", sagte Ortega, der in jungen Jahren mal zum Kader der U19 -Nationalmannschaft gezählt hatte, aber nicht zum Einsatz gekommen war.

Vertrag bei Arminia läuft 2022 aus

Bei den Ostwestfalen hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Mit seinem Berater will er zeitnah seine Zukunftspläne besprechen und natürlich mit seinem Club. " Wie plant auch Arminia? Haben die hier etwas anderes vor? Da wird man sich in den nächsten Tagen zusammensetzen und darüber quatschen ", so der Torhüter.