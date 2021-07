Wie der Verein am Montagabend mitteilte, unterschrieb der der 27-Jährige EM-Teilnehmer bei der Arminia einen Zweijahresvertrag. „Alessandro ist ein Spieler mit viel Bundesligaerfahrung. Er gibt unserem Kader neue Möglichkeiten und wird uns auf Anhieb weiterhelfen“ , sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC.

Schöpf wechselt ablösefrei

Schöpf, mit Österreich bei der EM im Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien ausgeschieden, betonte, er könne sich mit seiner neuen Aufgabe in Bielefeld "total identifizieren" . Zuletzt hatte Schöpf bei Schalke 04 gespielt, sein Vertrag beim Bundesliga-Absteiger war am 30. Juni ausgelaufen. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand Schöpf in 21 Pflichtspielen für die Königsblauen auf dem Platz.

Stand: 19.07.2021, 21:49