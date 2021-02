Nach einer ersten Platzbegehung am Morgen in Bielefeld hatten die Mitarbeiter der Arminia zunächst alles daran gesetzt, den Platz vom Schnee zu befreien. Doch nach der offiziellen Platzbegehung um 12 Uhr stand die Entscheidung der Platzkommission und des Schiedsrichter-Teams um Markus Schmidt fest: Das Spiel fällt aus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Das für den heutigen Sonntagabend angesetzte Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen fällt dem aktuellen Wintereinbruch zum Opfer und wurde von der offiziellen Platzkommission abgesagt. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest und muss von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) angesetzt werden", teilte die Arminia mit.

Auch Spiel in Paderborn abgesagt

Auch in Paderborn hatten mehrere Helferinnen und Helfer seit den frühen Morgenstunden versucht, den Schnee vom Spielfeld zu schippen - vergeblich. "Es liegt einfach zu viel Schneel in der BentelerArena. Die Gefahr für die Spieler ist zu groß und es wäre kein fairer Wettbewerb gegeben", teilte der SCP via Twitter mit. Wie die DFL mitteilte, soll das Spiel in der kommenden Woche neu angesetzt werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ostwestfalen ist von dem Wintereinbruch besonders betroffen. In der Nacht hatte es dort teils bis zu 30 Zentimeter Schnee gegeben. Auch die Autobahn A2 von Dortmund in Richtung Hannover wurde zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost wegen des massiven Schneefalls am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt. Der Winterdienst war am Bielefelder Berg nicht mehr mit dem Räumen der Fahrbahn hinterhergekommen. Nach rund zwei Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.