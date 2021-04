Abstiegskampf: Arminia Bielefeld kann gegen Freiburg vorlegen

Erster Gegner auf der Zielgeraden der Saison ist am Freitag der SC Freiburg, dessen Europapokalhoffnungen am vergangenen Spieltag durch die 1:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach einen Dämpfer erhalten haben. EInen weiteren möchte Arminia-Coach Frank Kramer nun mit dem ersten Heimsieg unter seiner Regie folgen lassen.Die Bielefelder gehen nach dem glücklichen Punktgewinn in Mainz am Osterwochenende gestärkt in die Partie.

Freiburger viel torgefährlicher als Bielefeld

Die Freiburger sind schon statistisch betrachtet ein dankbarer Gegner. Die drei Heimduelle in der Bundesliga konnte Bielefeld allesamt gewinnen. Ob der vierte Streich gelingt, wird vor allem von der Effizienz der Arminen abhängen.

Mit den wenigsten Torschüssen der Liga (236) ist zwar noch nichts über die Qualität der Chancen gesagt, aber 21 erzielte Tore - nur Schalke hat weniger (17) - lassen vermuten, dass da noch Luft nach oben ist. Freiburg hat fast doppelt so viele Treffer erzielt (40).

Bielefeld ist das kopfballstärkste Team der Liga

In Ostwestfalen hat man andere Stärken: zum Beispiel in der Luft. Die Arminia dominiert die Liga mit 685 gewonnenen Kopfballduellen. 184 davon gehen allein auf die Kappe von Fabian Klos.

Zugegebenermaßen: Die Tatsache, dass Bayern München (452) in dieser Statistik abgeschlagenes Schlusslicht ist, lässt nicht darauf schließen, dass Kopfballdominanz ein sonderlich wichtiges Gütesiegel ist.

Klos winkt Rückkehr in die Startelf

Aber zumindest im Abstiegskampf ist die Torgefahr nach Standards sicher nicht zu unterschätzen. Bei denen könnte Klos helfen: Dem Stürmer, der beim Remis in Mainz nur eingewechselt worden war, winkt im Heimspiel gegen Freiburg die Rückkehr in die Startelf.