Die Szene im Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt hatte den Mannschaften und den 13.750 Zuschauern im Stadion am Samstag einen gehörigen Schrecken eingejagt: In der 57. Minute stieß Bielefelds Jacob Laursen bei einer Abwehraktion mit seinem Torhüter Stefan Ortega heftig zusammen.

Sanitäter kümmerten sich minutenlang um die beteiligten Spieler. Sie legten dem Abwehrspieler Laursen eine Halskrause um, er wurde auf einer Trage vom Platz und dann in ein Krankenhaus gebracht - zur Untersuchung der Halswirbelsäule im CT.

Bielefeld gibt Entwarnung

Am Sonntag gab die Arminia in einer Mitteilung nun Entwarnung: Laursen und Ortega konnten bereits am Samstagabend das Krankenhaus wieder verlassen.

Laursen erlitt den Vereinsangaben zufolge ein Schleudertrauma und verlor zudem einen Backenzahn. Bei Ortega wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Der Verein teilte zudem mit, dass die beiden "mindestens 48 Stunden vollständig pausieren" müssten.

Kopfverletzungen im Fußball immer wieder Thema

Anders als Laursen hatte Ortega noch bis zum Abpfiff, also mehr als 30 Minuten weitergespielt. Über das Vorgehen bei Kopfverletzungen gibt es im Fußball oft Diskussionen. Mediziner warnen immer wieder vor den Folgen von nicht rechtzeitig erkannten Gehirnerschütterungen.

Der Vorstand des International Football Association Board (IFAB) hatte im Dezember eine Testphase ab Januar beschlossen, wonach bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung eine zusätzliche Auswechslung möglich. Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga reagierten allerdings zurückhaltend darauf und führten den Zusatz-Wechsel nicht ein.