Arminia Bielefelds Spieltag beginnt bereits am Freitagmorgen (19.11.2021). Zumindest für die Anhänger, die die Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Bielefelder Stadion live miterleben wollen.

Die Arminia war schließlich Vorreiter bei der Entscheidung, die 2G-Regel beim Besuch der "Alm" anzuwenden. Und damit die Zuschauer auch pünktlich ins Stadion kommen, sind Vorkontrollen des Impfstatus' organisiert, damit ein möglichst reibungsloser Ablauf am Spieltag gewährleistet ist.

"Wir haben ein hohes Infektionsgeschehen in Deutschland und wir müssen uns da beugen, um dieses in den Griff zu bekommen. Es ist zuletzt kein großer Herd in einem Stadion ausgebrochen, das stimmt uns positiv für unsere Spiele mit den aktuellen Regelungen" , sagt Arminias Sportdirektor Samir Arabi mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate und gibt sich zuversichtlich, dass in dieser Frage der richtige Weg eingeschlagen wurde. "Aktuell kann man natürlich nichts vorhersagen, ich gehe aktuell aber nicht davon aus, dass wir nochmal Geisterspiele erleben werden."

Auch die Mannschaft ist in dieser Frage laut Arabi gut versorgt. " Die Impfquote in der Mannschaft ist höher als die in der Gesellschaft. Aber wir werden natürlich keinen individuellen Impfstatus veröffentlichen" , so der Bielefelder Sportchef.

Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt

Was für die medizinischen Voraussetzungen zu gelten scheint, scheinen die Bielefelder Verantwortlichen nun auch in Sachen Klassenerhalt in die Wege geleitet zu haben. Die Arminia hatte vor der Länderspielpause schließlich ihren ersten Saisonsieg gelandet - ein knappes 1:0 beim VfB Stuttgart, das frenetisch gefeiert wurde. Damit haben die Ostwestfalen nun acht Punkte auf dem Konto - und zumindest den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt.

Video starten, abbrechen mit Escape Erster Saisonsieg - Arminia gelingt der Befreiungsschlag. Sportschau. . 05:14 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Das spontane Glücksgefühl aus dem Schwabenland hat sich mittlerweile allerdings in ein neues Selbstbewusstsein gewandelt, sagt Arminia-Trainer Frank Kramer. Der Erfolg gegen Stuttgart war ein Sieg, der die schon von einigen Seiten bezweifelte Wettbewerbsfähigkeit der Bielefelder unter Beweis gestellt hat. " Es ist in der Natur des Menschen, dass man nach Erfolgserlebnissen eine breitere Brust hat und das, was man tut, mit mehr Überzeugung tut. Das war auch bei uns so. Wir wollen Samstag mit mehr Selbstverständnis auftreten" , so Kramer.

Richtige Haltung

Allerdings dürfte sich in der Spielweise des Kramer-Teams kaum etwas ändern. Einsatz, Leidenschaft, Laufbereitschaft sollen auch gegen die Wolfsburger wieder die entscheidenden Aspekte eines möglichst erfolgreichen Spiels sein. "Der Fokus von Arminia in der Bundesliga wird immer darauf liegen, dass wir gut und kompakt gegen den Ball verteidigen, dass wir die richtige Haltung auf den Platz bringen. Spielerisch haben wir einen Schritt gemacht, wollen uns aber natürlich noch verbessern" , sagte Kramer. "Man muss aber natürlich auch immer schauen, wie groß der Schritt sein kann, ohne dass man die defensive Stabilität verliert. Da sind wir gut beraten in der Bundesliga erstmal Schritt für Schritt zu machen." Die ersten, wichtigsten Schritte sind in Bielefeld aber erst einmal gemacht.

Stand: 18.11.2021, 12:05