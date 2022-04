Eine Bestätigung des Klubs steht noch aus. Bielefeld hatte am Ostersonntag eine 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München eingefahren und damit das siebte sieglose Spiel in Folge hinnehmen müssen. In besagten Partien sprang lediglich ein 1:1 gegen Stuttgart heraus. In der gesamten Rückrunde holte Bielefeld lediglich zwei Siege.

Klassenerhalt 2021 mit Kramer gesichert

Kramer hatte die Arminen im März 2021 übernommen und damals Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus beerbt. Er stabilisierte die Bielefelder, so dass der Klassenerhalt noch gesichert wurde. Der 49-Jährige absolvierte insgesamt 44 Pflichtspiele mit dem DSC. Die Bilanz: Zehn Siege, 16 Unentschieden und 18 Niederlagen.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) steht für die Arminia ein Auswärtsspiel beim derzeitigen Europa-Aspiranten 1. FC Köln an.

Henke laut Medienberichten Nachfolge-Kandidat

Medienberichten zufolge ist Michael Henke, ehemaliger Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld bei Bayern München und Borussia Dortmund, ein Kandidat für die Nachfolge Kramers.