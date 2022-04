Der Abstiegskampf war nach dem Spiel plötzlich ganz weit weg. Zwar hatten weder Arminia Bielefeld noch der VfB Stuttgart einen nennenswerten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, doch die Sorge um Fabian Klos überlagerte alle sportlichen Nöte. " Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Man ist natürlich geschockt, wenn man sowas sieht" , sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer, der von gedrückter Stimmung in der Kabine berichtete.

Klos und Mitspieler Alessandro Schöpf waren kurz vor dem Ende der Partie mit den Köpfen zusammengerasselt. Schöpf stand schnell wieder, Klos wurde mit einer Trage vom Platz und ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagmittag (03.04.2022) teilte Arminia Bielefeld mit, dass es sich um eine schwerwiegende Verletzung beim Angreifer handelt: "Arminia Bielefeld muss bis auf Weiteres auf Angreifer und Klub-Ikone Fabian Klos aufgrund einer schweren Kopfverletzung verzichten." Eine genaue Diagnose gaben die Ostwestfalen allerdings nicht bekannt.

Zu den zahlreichen Protagonisten, die dem Bielefelder Kult-Stürmer unmittelbar nach dem Spiel " gute Besserung" wünschten, zählte auch Stuttgarts Torschütze Sasa Kalajdzic. Der 24-Jährige bewies bei seinem Elfmetertreffer zum 1:0 beim 1:1 am Samstag nicht nur seine Nervenstärke, sondern nach Klos' Zusammenprall auch seine Qualitäten als hilfsbereiter Sportsmann.

Erinnerung an 2013

Kalajdzic eilte den Sanitätern entgegen, nahm ihnen die Trage ab und sprintete damit zu Klos. " Dem Sasa ist es halt einfach zu langsam gegangen. Da er sich, was den Speed angeht, wahrscheinlich überlegen gefühlt hat gegenüber den Sanitätern, hat er das beschleunigt" , beschrieb Kramer die Szene und bedankte sich.

Der Arminia-Coach fühlte sich bei Klos' Verletzung an den Oktober 2013 erinnert. "Ziemlich brutal, wenn man auch um die Vorgeschichte weiß - die Verletzung, die er vor ein paar Jahren hatte ", sagte er. " Das ist schon ziemlich krass." Klos hatte sich damals schwer am Gesicht verletzt. Nach einem Zusammenprall in einem Kopfballduell wurde er am Gesichtsschädel operiert, auch Stirn- und Augenhöhle waren betroffen.