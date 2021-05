Arminia Bielefeld: Das "Schlauchboot" schwimmt weiter

Arminia Bielefelds Sportdirektor Samir Arabi hatte die Ausgangsposition seines Vereins vor der Bundesliga-Saison so beschrieben: "Im Schlauchboot gegen 17 Motorboote" . Arabi wollte damit die wirtschaftlichen Dimensionen in der Liga verdeutlichen. Denn mit einem Etat von nur 22 Millionen Euro ging die Arminia in dieser Kategorie als Schlusslicht in die Saison.

So war es fast logisch, dass viele Experten auf die Arminia als sicheren Absteiger getippt hatten. Doch 34 Spieltage später feiern die Bielefelder auf dem Rasen des Stuttgarter Stadions. Durch den 2:0-Sieg gegen den VfB am Samstag sind die Ostwestfalen sogar der Relegation entgangen und spielen auch in der kommenden Saison sicher in der Bundesliga.