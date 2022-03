Das Coronavirus breitet sich auch beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld offenbar immer weiter aus. Nach Informationen der Sportschau vom Freitag sollen sich neben Teilen des Trainerstabs um Chefcoach Frank Kramer auch mehrere Spieler infiziert haben. Zuerst berichteten "kicker" und "Westfalen-Blatt" über mindestens vier infizierte Profis.

Der Klub verschob seine angesetzte Pressekonferenz um einen Tag nach hinten. Am Dienstag hatten die Bielefelder bestätigt, dass es "mehrere Infektionen" im Trainer- und Betreuerstab gegeben habe. Nach Informationen der Sportschau soll das Spiel der Ostwestfalen am Sonntag bei Borussia Dortmund planmäßig stattfinden. Allerdings sei es bei weiteren Infektionen akut gefährdet. Eine endgültige Entscheidung soll aber erst am Samstag fallen.