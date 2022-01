Gonzalo Castro wird für Bielefeld immer wichtiger

Gonzalo Castro kommt bei Arminia Bielefeld immer besser in Fahrt. Durfte sich der Routinier bei seinem Debüt für die Ostwestfalen in Freiburg gerade einmal acht Minuten zeigen, war es am Sonntag gegen Greuther Fürth immerhin schon eine Viertelstunde.

Zwar klingt auch das erstmal nicht viel, doch der Kurzeinsatz hat bei allen Beteiligten Spuren hinterlassen. Vor allem bei Castro selbst, denn der 34-Jährige war im Anschluss ziemlich geschafft. " Die 15 Minuten waren schon anstrengend, weil es hin und her ging ", gestand der Mittelfeldstratege, der sich nach einer sechsmonatigen Auszeit erstmal wieder an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen muss.

Erster Treffer seit April

Während das wohl noch ein paar Wochen dauern könnte, hat Castro gegen Fürth eines aber bereits bewiesen: Seine exzellente Schusstechnik hat der Ex-Nationalspieler während der Zwangspause nicht verlernt. Mit einem Traumtor zum späten 2:2-Ausgleich schoss sich Castro nicht nur in die Herzen der Arminia-Fans, sondern auch zurück ins Rampenlicht.