"Bryan ist ein sehr flexibel einsetzbarer Stürmer, der viel Potenzial mitbringt, das wir hier gemeinsam weiterentwickeln wollen", so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport der Arminia. Trainer Frank Kramer sieht in Lasme einen "Angreifer mit viel Potenzial, der uns sofort weiterhelfen kann, und daher sind wir glücklich, dass wir zusammen an seiner Weiterentwicklung arbeiten werden".

Stand: 27.06.2021, 17:14