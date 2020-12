Gladbach und Bielefeld im Duell um den besseren Start

Personell kann Borussia-Trainer Marco Rose in der Offensive wieder mit dem französischen Stürmer Alassane Plea planen. Unklar ist lediglich, wie lange: " Er hat gestern und heute trainiert. Grundsätzlich hat er seine Verletzung auskuriert. Wir werden sehen, ob es dann schon für 90 Minuten reicht ", so Rose am Donnerstag.

Beide Teams brauchen Punkte

Der 27-jährige Plea hatte bei der 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim kurz vor Weihnachten wegen einer Zerrung gefehlt. Nach dem Abrutschen auf Platz acht in der Tabelle sieht der Gladbacher Coach Nachholbedarf. " Bielefeld ist ein wichtiges Spiel für uns, weil wir die Tabelle lesen können und feststellen, dass wir Punkte brauchen ", sagte Rose.

Die brauchen die Arminen als Tabellen-16. trotz des zuletzt verbuchten Auswärtssieges bei Schalke ebenfalls - wenn sie damit auch andere Ziele verfolgen. "Es war wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen. Wir müssen den Rückenwind jetzt mitnehmen und auch im neuen Jahr in jedem Spiel daran glauben, dass wir es gewinnen können ", sagte Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus am Donnerstag.

Neuhaus sieht "richtig Qualität" auf sein Team zukommen

Beide Trainer sind sich der Stärken des Gegenübers bewusst. So sieht Rose in der Arminia keinen Abstiegskandidaten, sondern einen unangenehmen Gegner: " Sie haben ihre Spielweise nach Startschwierigkeiten etwas umgestellt. Die Gefahr auszurutschen, ist immer da ."

Neuhaus hat die " Probleme mit der Frische im Kopf und auf dem Platz " bei der Borussia im Dezember zwar registriert, kennt aber die Größe der Herausforderung für sein Team: " Das ist aber eine sehr gute Mannschaft, die ihre Abläufe tief verinnerlicht hat, da kommt richtig Qualität auf uns zu. "

Stand: 31.12.2020, 15:31