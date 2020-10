An Motivation wird es dem Team nach Einschätzung von Uwe Neuhaus trotz wohl leerer Tribünen aber nicht mangeln. "Der Gegner heißt Bayern München, da hat man schon in der Vorbereitung das Leuchten in den Augen der Spieler gesehen" , sagte der Coach vor der Partie - dem ersten Ligaduell beider Teams seit elfeinhalb Jahren.

Neuhaus: " Gegen Bayern in zehn Spielen neunmal keine Chance "

Neuhaus sieht trotz der Ausfälle von Andreas Voglsammer, Cebio Soukou und Cedric Brunner eine Minimalchance: " Gegen den FC Bayern hast du in zehn Spielen neunmal keine Chance - und im zehnten Spiel liegt es an deiner eigenen Effektivität, ob du was mitnimmst ." Doch der Coach fügt an: "Aber wir wollen jetzt nicht neun Spiele warten, sondern wir wollen da sein, wenn die Bayern uns unterschätzen oder nicht an ihre hundertprozentige Form herankommen."

Selbst die allerbeste Leistung biete allerdings gegen eine Weltklassemannschaft keine Gewissheit für einen Punktgewinn: " Manchmal kannst du gegen Bayern 100 Prozent abliefern und hast trotzdem keine Chance. Wir wollen aber trotzdem den Weg nach vorne suchen und sie vor Probleme stellen. "

Soukou kehrt angeschlagen vom Länderspiel zurück

Mit Amos Pieper (U21), Anderson Lucoqui (Angola), Joan Simun Edmundsson (Färöer), Cebio Soukou (Benin), Ritsu Doan (Japan), Sergio Cordova (Venezuela) und Sebastian Müller (U20) waren sieben Arminen unter der Woche im Länderspieleinsatz. Einer kam angeschlagen zurück und muss gegen die Münchener passen: " Cebio hat sich im Länderspiel, vermutlich bei seinem Tor, gezerrt. Wahrscheinlich ist es sogar ein kleiner Faserriss ", so Neuhaus.

Viele Bayern-Spieler unter der Woche im Einsatz

Bei den Bayern konnten sich wesentlich mehr Spieler unter der Woche nicht regenerieren, wie etwa die Nationalspieler Serge Gnabry, Leon Goretzka, Robert Lewandowski oder Manuel Neuer. Weniger ins Gewicht fallen dürfte das DFB-Pokalspiel des FCB gegen den 1. FC Düren (3:0). Der Rekordmeister war mit einer B-Elf aufgelaufen - nur wenige Spieler, die am Donnerstagabend auf dem Platz standen, dürften am Samstag im Kader geschweige denn in der Startelf stehen.

dpa | Stand: 15.10.2020, 17:26