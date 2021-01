Und auch die Offensive der Arminia kommt langsam ins Rollen. Zwar stellen die Bielefelder mit 13 Toren nach 17 Spielen den schlechtesten Angriff der Liga, am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart (3:0) hat es aber gleich drei Mal geklappt. "Es ist ein schönes Gefühl, dass wir als Mannschaft in der Lage sind, drei Tore in einem Spiel zu schießen" , sagte Stürmer Fabian Klos, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der 2. Bundesliga. "Beim ersten Tor hat man gesehen, dass wir auch kicken können" , sagte Torhüter Stefan Ortega Moreno und fügte an: "Wir sehen, dass wir nicht komplett unterlegen sind, was man vielleicht am Anfang so ein bisschen gedacht hatte. Jetzt wird es spannend, wie wir uns gegen die Teams schlagen, gegen die wir in der Hinrunde unterlegen waren."