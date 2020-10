Arminia Bielefeld leiht Arne Maier von Hertha

Der 21-jährige Mittelfeldspieler freut sich auf die neue Herausforderung und sieht beim Aufsteiger optimale Bedingungen, " um den für mich persönlich nächsten Entwicklungsschritt zu machen ".

" Arne ist ein junger Spieler, der bereits auf viel Bundesliga-Erfahrung blicken kann. Gepaart mit seinen Qualitäten wird das uns mit Sicherheit sehr gut tun ", sagt Samir Arabi, Geschäftsführer Sport bei der Arminia, über den U21-Nationalspieler.

Auch Arminia-Coach Uwe Neuhaus freut sich über die Neuverpflichtung: " Arne passt sehr gut in unser System, weil er ein technisch starker Spieler ist, der einen guten Blick für seine Nebenleute hat und Fußballspielen möchte ."

Sprung zum Stammspieler in Berlin verpasst

Seinen Vertrag in Berlin verlängerte der Mittelfeldspieler laut "Kicker" um ein weiteres Jahr bis 2023. Maier gilt seit Jahren als großes Talent, den Durchbruch zum Stammspieler schaffte er bei der Hertha aber nicht.

In dieser Saison wurde er in den ersten drei Pflichtspielen eingewechselt, im vierten fehlte er verletzt. Schon in der Winterpause hatte er bei der Hertha-Führung einen Wechselwunsch hinterlegt. Diesen hatte Maier kürzlich erneuert.

Stand: 05.10.2020, 16:46